Тульский губернатор поддержал «медсестру в бикини»

Медсестра инфекционного госпиталя больницы Тульской области получила поддержку от губернатора, сообщает ИА DEITA.RU.

Руководство медучреждения решило не наказывать девушку. Об этом рассказала главный врач клинической больницы Анна Савищева, пишет «Вести. Тула».

«Девушка продолжает работать. Это – хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. И я могу сказать больше – как только её фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», – подчеркнула главврач.

Напомним, медсестра прославилась после того, как надела под душный защитный костюм только раздельный купальник. По словам девушки, она не подозревала, что костюм окажется настолько прозрачным.