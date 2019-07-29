Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см, сообщает DEITA.RU.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, в городе проходит эвакуация жителей с территорий, находящихся под угрозой подтопления. В городе Тулуне в зону паводка могут попасть районы Мясокомбината, Гидролизный, ЛДК.

Также эвакуация проходит в Тулунском районе в населённых пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России. Для эвакуированного населения подготовлены пункты временного размещения на базе детского сада «Теремок», на лыжной базе «Снежинка» и в зале борьбы на ул. Сигаева.

Месяц назад, в конце июня, из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов. Сильнее всего от паводка пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ия понимался почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки.

Дмитрий Санников