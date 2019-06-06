Жителям Приморья пообещали туманный день, сообщает DEITA.RU. Такой прогноз на 6 июня передает Примпогода.Никуда не исчезнет облачность, кое-где будут идти недолгие дожди и в ночное время, и днем. В некоторых районах ожидается гроза, и практически повсеместно туман. К полудню он рассеется.Ветер шесть одиннадцать метров в секунду, во время грозы периодически будет усиливаться Таким он будет и ночью, и в светлое время суток.

Анастасия Туркова