Источник изображения: DEITA.RU
Жителям Приморья пообещали туманный день, сообщает DEITA.RU. Такой прогноз на 6 июня передает Примпогода.
Никуда не исчезнет облачность, кое-где будут идти недолгие дожди и в ночное время, и днем. В некоторых районах ожидается гроза, и практически повсеместно туман. К полудню он рассеется.
Ветер шесть одиннадцать метров в секунду, во время грозы периодически будет усиливаться Таким он будет и ночью, и в светлое время суток.
Никуда не исчезнет облачность, кое-где будут идти недолгие дожди и в ночное время, и днем. В некоторых районах ожидается гроза, и практически повсеместно туман. К полудню он рассеется.
Ветер шесть одиннадцать метров в секунду, во время грозы периодически будет усиливаться Таким он будет и ночью, и в светлое время суток.
Анастасия Туркова
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