Заторы на дорогах Владивостока наблюдаются утром в понедельник, сообщает DEITA.RU.

Плохие погодные условия вызвали затруднения на дорогах столицы Дальнего Востока. По состоянию на 8.45 стоят в пробках автомобилисты на улице Русской, а также на участке Вторая речка – проспект Столетия Владивостока в обе стороны.

Туманно и ограничена видимость на трассе Де-Фриз – Патрокл. Понемногу рассеивается туман над Золотым мостом. На подъезде к которому образовалась пробка, которая начинается в районе «Зеленого острова». Стоит и улица Светланская на участках Луговая – Гайдамак и Авангард – Лазо.

Плотное движение по данным сервиса Яндекс.Пробки от Баляева до Рудневского моста и в районе кольца на проспекте Красного Знамени.

Дмитрий Санников