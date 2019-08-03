На следующей неделе в прибрежные районы Приморья вернутся туман и морось, сообщает DEITA.RU по данным Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, в начале следующей недели погода в Приморском крае будет формироваться под воздействием двух факторов. Во-первых, континентальные районы окажутся под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться с Хабаровского края на Сахалин. В Приморье пройдут дожди, хотя и не везде. При этом, фон максимальных температур сохранится высоким: от +27 до +33 °C.

Во-вторых, побережье окажется во власти антициклона, который будет усиливаться над Японским и Охотским морями. В прибрежные районы будут выноситься очаги тумана и мороси, что понизит температурный фон от +21 до +26 °C.

По прогнозам приморских синоптиков, в середине недели к краю подойдут новые фронтальные разделы, дожди охватят большую территорию. Температурный фон немного понизится.

Во Владивосток же на следующей неделе вернется всем привычная погода: в ночные и утренние часы туман, не исключена морось.

Дмитрий Санников