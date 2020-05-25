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Турция может продлить турсезон до декабря
В первые месяцы лета страна будет делать ставку на внутренний туризм
Глава Ассоциации туроператоров Турции Фируз Баглыкайя заявил о том, что в этом году туристический сезон может быть продлен до декабря, сообщает ИА DEITA.RU.
Из-за эпидемии коронавируса, буквально заблокирововашией многие страны, активный сезон туризма может начаться только в сентябре-октябре. Специалист отметил, что русских туристов ждут и в ноябре – по меркам россиян последний месяц осени в Турции – практически лето.
Кроме того, ранее в минздраве Турции заявили о том, что иностранных туристов, скорее всего, не будут пускать в страну в первые месяцы лета, делая ставку на внутренний туризм.