Турция может продлить турсезон до декабря

Глава Ассоциации туроператоров Турции Фируз Баглыкайя заявил о том, что в этом году туристический сезон может быть продлен до декабря, сообщает ИА DEITA.RU.

Из-за эпидемии коронавируса, буквально заблокирововашией многие страны, активный сезон туризма может начаться только в сентябре-октябре. Специалист отметил, что русских туристов ждут и в ноябре – по меркам россиян последний месяц осени в Турции – практически лето.

Кроме того, ранее в минздраве Турции заявили о том, что иностранных туристов, скорее всего, не будут пускать в страну в первые месяцы лета, делая ставку на внутренний туризм.