telegr wh call

Новости

Кассир взяла кредиты, чтобы заплатить за кредит, взятый на кредит

25 Май 2020, 04:15

Турция может продлить турсезон до декабря

25 Май 2020, 03:15

Ватикан откроет музеи в начале лета

25 Май 2020, 02:15

Путин озвучил новые ограничения для депутатов

25 Май 2020, 01:15

Двуликое животное появилось на свет в США

25 Май 2020, 00:15

Что делать с «капризными» ремнями безопасности

24 Май 2020, 23:15

Машина опрокинулась в реку: в салоне остались двое взрослых и ребенок

24 Май 2020, 22:00

Опубликовавший фото Власова в «Банке памяти» россиянин угрожал расправой деду

24 Май 2020, 21:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Турция может продлить турсезон до декабря

курортный роман

В первые месяцы лета страна будет делать ставку на внутренний туризм

Глава Ассоциации туроператоров Турции Фируз Баглыкайя заявил о том, что в этом году туристический сезон может быть продлен до декабря, сообщает ИА DEITA.RU.

Из-за эпидемии коронавируса, буквально заблокирововашией многие страны, активный сезон туризма может начаться только в сентябре-октябре. Специалист отметил, что русских туристов ждут и в ноябре – по меркам россиян последний месяц осени в Турции – практически лето.

Кроме того, ранее в минздраве Турции заявили о том, что иностранных туристов, скорее всего, не будут пускать в страну в первые месяцы лета, делая ставку на внутренний туризм. 

Читайте также:

Турция пустит россиян, но не для отдыха

Названы сроки начала выхода российского туризма из карантина

Около 7 миллионов занятых в туризме россиян остались без работы

Александра Маслова

Популярное

Сколько платят водителю большегруза во Владивостоке

Вандалы надругались над Ботсадом во Владивостоке

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Ранее сидевший дед обокрал ребенка на детской площадке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...