Турция пустит россиян, но не для отдыха

С сегодняшнего дня, 20 мая, Турция открывает границы для российских туристов, едущих ради лечения, сообщает ИА DEITA.RU.

Условия для въезда строго ограничены, предупреждает «Парламентская газета». Во-первых, кроме россиян смогут въехать представители еще только 30 государств. Во-вторых, международные полеты будут осуществляться только через два города, Стамбул и Анкару. В-третьих, пограничники попросят подтвердить, что турист не болен коронавирусом (справка или приобретаемый здесь же экспресс-тест). И главное, единственная возможная цель визита – это оздоровительный туризм. С каждым пациентом смогут прилететь двое сопровождающих.

В перечне разрешенных видов лечения онкология, кардиология, нейрохирургия, детская хирургия, ортопедия, травматология, интенсивная терапия.

Тем не менее, в российской Ассоциации туроператоров считают, что под медицинским туризмом все же имеется в виду нечто другое.

«Я подозреваю, что это дипломатичное название отелей, у которых есть собственные СПА и процедурные кабинеты. Потому что Турция во всём мире позиционируется как страна пляжного, а не оздоровительного отдыха», – заявила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.