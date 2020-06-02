Новости
Новые автомобильные номерные знаки появятся в России
2 Июнь 2020, 13:30
Контрабандисты уничтожают дальневосточный лес
2 Июнь 2020, 13:15
Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлён до конца июня
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Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно
2 Июнь 2020, 12:30
Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке
2 Июнь 2020, 12:15
Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП
2 Июнь 2020, 12:00
Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье
2 Июнь 2020, 11:45
Плюс 54: в Приморье выявили новых заболевших COVID-19
2 Июнь 2020, 11:40
Туристам из России возместят путёвки с процентами
Россияне, которые не смогли воспользоваться услугами туроператоров и турагентств, получат возможность вернуть свои деньги, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Согласно соответствующему закону из очередного антикризисного пакета мер, туристические фирмы должны возмещать гражданам не только стоимость туров и билетов в случае если они не предоставляют им равноценной замены, но и выплачивать проценты за использование этих средств.
Таким образом, у россиян может появиться шанс без доплаты перенести поездку на другое время.
Ранее стало известно о том, что авиакомпаниям разрешили заполнять свои самолёты пассажирами полностью без организации соблюдения социальной дистанции.