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Туристам из России возместят путёвки с процентами

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Россияне, которые не смогли воспользоваться услугами туроператоров и турагентств, получат возможность вернуть свои деньги, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Согласно соответствующему закону из очередного антикризисного пакета мер, туристические фирмы должны возмещать гражданам не только стоимость туров и билетов в случае если они не предоставляют им равноценной замены, но и выплачивать проценты за использование этих средств.

Таким образом, у россиян может появиться шанс без доплаты перенести поездку на другое время.

Ранее стало известно о том, что авиакомпаниям разрешили заполнять свои самолёты пассажирами полностью без организации соблюдения социальной дистанции.

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