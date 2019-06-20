Специалисты задались вопросом, какой город россияне предпочитают для пеших прогулок больше других, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство "ТурСтат".

По результатам опроса стало ясно, что большинство туристов предпочитают побродить пешим шагом по Москве (тридцать два процента голосов), Санкт-Петербургу (двадцать три процента) или Екатеринбургу за него отдали голоса пятнадцать процентов голосовавших. Четвертое место туристы отвели Нижнему Новгороду, отдав за него десять процентов голосов, а пятое Казани. Ей досталось семь процентов от общего количества голосов.

Анастасия Туркова