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Туристы не хотят на Дальний Восток
Для внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают два способа передвижения: самолет и поезд. А вот куда они предпочитают направляться на них – выяснили эксперты, сообщает DEITA.RU.
Так, компания Туту.ру вычислила самые привлекательные для отечественных туристов регионы. При этом, было проведено два исследования – по воздушным и ж/д путям.
Самым желанным и популярным регионом в обоих случаях стала Москва. Главный хаб России приманивает многих россиян со всех уголков.
Далее идут различия – так, самолетом россияне чаще всего летают в Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также в Крым и и Ставрополье. Поездом же чаще ездят в Ленинградскую область, Краснодар, Нижний Новгород и Ростов.
Отметим, что ни один дальневосточный регион не попал в список популярных туристических маршрутов. При этом, в топе воздушных направлений оказались такие климатически непростые регионы, как ХМАО и ЯНАО.
Александра Маслова