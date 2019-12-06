Туристы не хотят на Дальний Восток

Для внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают два способа передвижения: самолет и поезд. А вот куда они предпочитают направляться на них – выяснили эксперты, сообщает DEITA.RU.

Так, компания Туту.ру вычислила самые привлекательные для отечественных туристов регионы. При этом, было проведено два исследования – по воздушным и ж/д путям.

Самым желанным и популярным регионом в обоих случаях стала Москва. Главный хаб России приманивает многих россиян со всех уголков.

Далее идут различия – так, самолетом россияне чаще всего летают в Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также в Крым и и Ставрополье. Поездом же чаще ездят в Ленинградскую область, Краснодар, Нижний Новгород и Ростов.

Отметим, что ни один дальневосточный регион не попал в список популярных туристических маршрутов. При этом, в топе воздушных направлений оказались такие климатически непростые регионы, как ХМАО и ЯНАО.





Александра Маслова