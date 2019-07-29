Туристы потоком идут в дом-музей семьи Суханова - единственный в России музей царского чиновника. В деревянном особняке, построенном в XIX веке статский советник Николай Васильевич Суханов жил со своей семьей с 1885 по 1924 год. Особняк расположен на склоне крутой сопки. Но туристов это не смущает. Они готовы преодолевать «гористый» рельеф Владивостока, чтобы соприкоснуться с семейной историей и бытом конца XIX - начала XX века, сообщает DEITA.RU.

Гостья из Санкт-Петербурга Татьяна Александровна рассказала, что слышала о музее от своих знакомых посетивших Владивосток год назад. «Они так увлекательно рассказывали о доме, что я решила обязательно здесь побывать. Музей мне очень понравился, очень душевная обстановка, чувствуется, что это действительно семейный дом. А то, что поднималась в сопку... это, конечно, непривычно, зато какой красивый вид открывается отсюда на бухту Золотой рог!» - улыбается гостья.

Сейчас, в летний период, небольшой по площади двухэтажный особняк ежедневно посещают 40-50 человек. Бывают дни, говорят сотрудники музея, когда гостей происходит немного, но все равно это не менее 20 посетителей.

У туристов музей стал очень популярным два последних года. Прежде, лет пять назад, не многие люди поднимались на склон сопки Орлиное гнездо. Для жителей Владивостока крутые подъемы привычны, но для многих гостей с равнинных территорий это настоящее путешествие.

Иностранные туристы чаще всего приезжают организованно на туристических автобусах, но есть и те, кто находит музей самостоятельно.

Очень много посещает дом-музей гостей из Южной Кореи. Иностранцам интересен русский быт. Иногда гости через бытовые предметы находят то, что объединяет нас, несмотря на различие культур. Например, некоторые туристы старшего поколения из Республики Корея знакомы со старинными утюгами, которыми русские женщины гладили вещи на рубеже прошлого и позапрошлого века, когда утюги разогревались горячими углями. «Им даже не надо ничего объяснять, - делится заведующая музеем Жанна Славинская. - Знаем, знаем, как они работают», - говорят они.

Очень впечатляет иностранцев старинное пианино. «Недавно гостья из Южной Кореи с благоговением и восторгом прикасалась к инструменту, узнав, что ему более 130 лет. Она исполнила несколько фортепианных произведений и ушла очень довольная. Играла она очень красиво», - рассказывает научный сотрудник дома-музея Юлия Денисенко.

Больше всего музей посещают иностранные гости из Республики Корея и Японии. И если корейские туристы в основном приезжают группами на автобусах, то японские гости, как отмечают в музее, часто приходят по одному.

Музей живет наполненной жизнью. Кроме постоянной экспозиции, здесь проходят выставки, мастер-классы, игровые интерактивные программы для детей и подростков.

Мемориальный дом-музей семьи статского советника Александра Васильевича Суханова расположен по адресу: Владивосток, ул. Суханова, 9.

Ирина Павленко







