Туристы заявили о проблемах на российской таможне

Россияне не могут более трех часов пройти таможенный контроль на железнодорожном пункте пропуска Пограничный, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик dps.control.

По словам туристов, которые пытаются вернуться на родину из Суйфэньхэ, люди с детьми стоят в загоне уже третий час на таможне в Пограничном. «Приехали из Китая на поезде, около 50 человек, досмотр очень-очень медленно. Ничего не продвигается, душно, дети ноют, старики пьют таблетки. Что происходит, не понятно, понятно, что заканчивается кислород», — рассказывают путешественники, отмечая, что на досмотр запускают по одному человеку.

История вызвала бурные обсуждения в Сети. Комментаторы пишут, что бывают случаи, когда таможню на этом пункте пропуска приходилось проходить восемь часов. «Аналогичная ситуация была неделю назад, и две недели назад на автопереходе. Стояли пять часов, в обоих случаях. И все на русской. Хорошо, хоть в туалет выпускали», «Помню нас в этом отстойнике на ж/д переходе восемь часов продержали. Люди стояли, что называется, плечом к плечу. Детей в туалет только после мной учинённого скандала выпустили. Я руководителем группы была. Группа успела напиться, проспаться на сумках и еще раз напиться», — делятся впечатлениями люди.

Екатерина Брязгунова