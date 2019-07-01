Соревнования в честь одного из основателей приморской школы кикбоксинга и клуба «Пересвет» – прославленного приморского тренера Михаила Лемеша, проводятся в дальневосточной столице уже четвёртый раз, сообщает DEITA.RU.

Два соревновательных дня были полны спортивного азарта, ярких эмоций и красивых боев. Во Владивосток приехали 150 спортсменов из разных городов Приморья и Хабаровского края. Зрители, которые пришли в краевой Дом физкультуры, увидели настоящий спортивный праздник.

«Приятно, что с каждым годом число учеников увеличивается и все больше спортсменов стремятся показать свое мастерство на турнир памяти Михаила Ивановича Лемеша, - рассказал один из организаторов турнира, президент клуба кикбоксинга «Пересвет» Константин Глибко.

Два дня кикбоксеры выходили в ринг, чтобы показать свое мастерство, продемонстрировать волю к победе. Зрители подбадривали спортсменов аплодисментами, отмечая красивые удары - зрелищный вид спорта привлекает все больше приморцев. Финал определил победителей сразу в трех разделах кикбоксинга - лайт-контакт, фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком.

Участников соревнований приветствовал президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, который выразил благодарность всем организаторам, участникам и спонсорам.

«Эти соревнования показывают, что многого спортсменов помнят легендарного приморского тренера Михаила Ивановича Лемеша. За годы работы он воспитал немало призеров соревнований различного уровня. Он отдавал свое сердце любимому делу – воспитанию юных спортсменов, прививая им любовь к спорту и здоровому образу жизни», - отметил Виктор Тарабарин.

Напомним, Михаила Ивановича Лемеша по праву называют легендой приморского кикбоксинга. Основатель спортивного клуба «Пересвет» - выдающийся тренер и педагог, мастер спорта СССР по боксу. Памятный турнир организован при поддержке администрации Владивостока и фонда социально-общественного развития «Наш Район».

Инна Эстрина















