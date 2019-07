Турнир по боевым видам спорта на Кубок губернатора Приморского края прошел во Владивостоке 29 июня. 18 бойцов из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Благовещенска провели поединки по кикбоксингу, боксу и современному панкратиону, сообщает DEITA.RU.

Организатором турнира выступил Альянс спортсменов Приморского края. Соревнования прошли на арене Владивостокского цирка и собрал около 2 тысяч зрителей. Панкратион, бокс и кикбоксинг остаются любимыми видами спорта у приморцев.





Участники боев по боксу и кикбоксингу (раздел К-1) провели полноформатные встречи из трех раундов по 3 минуты. Бои оценивала судейская бригада из 15 специалистов во главе с судьей всероссийской категории Денисом Паником.

«Федерация кикбоксинга Приморского края с готовностью предоставила своих бойцов для участия в соревнованиях за кубок Губернатора Приморского края. На данный момент мы стремимся создать все условия для спортсменов, чтобы они могли тренироваться и полноценно развиваться в профессиональной сфере. Мы благодарим организаторов мероприятия – Альянс спортсменов Приморского края и администрацию города Владивостока за высокий уровень подготовки турнира. Так же хочу отметить выступления наших спортсменов – они прошли на достойном уровне» ­- прокомментировал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Николаевич Тарабарин.

Краткие результаты турнира АСП 5 среди кикбоксеров:

В схватке Сергей Пашнин (Хабаровск) vs. Михаил Удальцов (Владивосток) — победителем по единогласному решению судей признан Сергей Пашнин. Бой Станислава Петрова (Владивосток) vs. Романа Логиновских (Уссурийск) — завершился победой Станислава Петрова. Поединок Вячеслава Маслова (Владивосток) vs. Дениса Калмыкова (Владивосток) — закончился победой Вячеслава Маслова.

Дмитрий Шевченко