Турнир по кикбоксингу прошел среди силовых ведомств

В субботу, 9 ноября, в спорткомплексе «Олимпиец» стартовал ежегодный краевой турнир по кикбоксингу среди спортсменов специальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, военнослужащих Российской армии и военно-морского флота, сообщает DEITA.RU.

Турнир посвящён памяти полковника милиции Юрия Орленко и всех сотрудников, погибших при выполнении государственных задач на Северном Кавказе. Торжественно открыли соревнования почетные гости: Брик Андрей Петрович, председатель Думы города Владивостока, Захаров Александр, чемпион Мира по кикбоксингу среди профессионалов, Федоров Александр Михайлович, председатель межрегионального отделения ООВ «Боевое Братство», Крикунов Юрий Иванович, руководитель Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ, Орленко Михаил, сын полковника Юрия Орленко, Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края. Победителями и призерами стали команды: 1 место - ВДВ г. Уссурийска; 2 место - 5-я Армия; 3 место -ТОВВМУ г. Владивосток. Победители специальной Номинации «За волю к Победе» стали: 1 приз разделили Виктор Власов и Владислав Маргорян; 2-й приз присвоен Никите Ивашкину; 3-й приз получил Игорь Сирюк.

«Патриотическая акция «Чтим, помним, гордимся» пройдет по всему Приморью. Мы стремимся воспитать в наших детях уважение к героическому наследию нашего народа, чтобы завтра мы были спокойны за будущее России» - отметил Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края. Гости поблагодарили Виктора Николаевича.

Иван Юрьев