Встреча с представителями туристических операторов Приморья прошла во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Специалисты налоговой службы и администрации Приморского края рассказали, чего следует опасаться бизнесменам при работе с онлайн-кассами.

На прямую линию периодически поступают вопросы от предпринимателей по работе с онлайн контрольно-кассовыми аппаратами. Наибольшее количество недопонимания возникает в сфере программного обеспечения техники. Что касается нарушений в самой системе налоговых отчислений, Елена Ромашко, руководитель Аппарата уполномоченного отмечает, что невыполнение Федерального законодательства повлечёт за собой административное наказание.

Как отмечает главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела управления ФНС России по Приморскому краю Олег Зубарев, размер наказания зависит от нескольких факторов и колеблется от 10 тыс. рублей (юридическому лицу от 30 тысяч) до приостановления деятельности предприятия до двух лет. При этом Олег Зубарев сообщает, что специалисты налоговой службы проинформированы и отдают отчёт о том, что основная масса предпринимателей регистрируется именно в нынешний, третий этап с 1 июля текущего года. Заводы по производству оборудования максимально загружены, и территориально находятся в западных регионах России. Кто-то из предпринимателей лишь сейчас получит свои онлайн-кассы ввиду логистических особенностей и удалённости региона. Таких бизнесменов санкции коснуться не должны.

Однако те, кто уже с 2017 года ведёт отчётную деятельность при помощи онлайн контрольно-кассовой техники, и допустили ошибки при работе с ней, могут направить обращение в налоговый орган. Уведомив об ошибке, предприниматель сможет попытаться избежать наказания. При этом, на первый раз бизнесмену делается лишь предупреждение.

Директор департамента по туризму Приморского края Константин Шестаков напомнил, что туроператоры и турагентства должны до 1 февраля 2020 года успеть привести свою работу в соответствие с требованиями налогового законодательства. У индивидуальных предпринимателей в сфере туризма это должно произойти после 1 июля 2021 года. Однако бизнесмен может закрыть этот момент и раньше указанного срока, это не возбраняется.

Встреча состоялась в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма Приморского края».

Софья Корф