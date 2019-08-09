На борьбу с распространением огня в тайге бросаются все силы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Представители спасателей, задействованных на тушениях лестных пожаров в Сибири, объявили о скором прибытии в Красноярский край группы из ста добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Молодые люди будут помогать бороться со стихией. При этом, руководство спасательного корпуса заверило общественность, что студенты обладают всеми необходимыми навыками для подобной работы.

Прибывающим предстоит копать траншеи, пилить деревья, разбирать завалы и оборудовать опашку. Студентам предоставят всю необходимую технику для эффективного выполнения поставленных задач.

Дмитрий Шевченко