13 Июнь 2019, 00:28
Твиттер Медведева взломали
Источник изображения: finance.rambler.ru
Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter был взломан, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы правительства.
Как уточняют в российском кабинете министров, в настоящее время контроль над аккаунтом Дмитрия Медведева в Twitter восстановлен.
Накануне сбой Telegram затронул миллионы пользователей. Как сообщил официальный Twitter службы поддержки мессенджера, на Telegram ведется мощная DDoS-атака. Специалисты подтверждают, что пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения
Дмитрий Санников
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