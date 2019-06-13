Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter был взломан, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы правительства.

Как уточняют в российском кабинете министров, в настоящее время контроль над аккаунтом Дмитрия Медведева в Twitter восстановлен.

Накануне сбой Telegram затронул миллионы пользователей. Как сообщил официальный Twitter службы поддержки мессенджера, на Telegram ведется мощная DDoS-атака. Специалисты подтверждают, что пользователи Telegram в странах Северной и Южной Америки и некоторые пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами соединения

Дмитрий Санников