Творчество скандального исполнителя преподают школьникам

Школьники Казахстана занимаются «самопознанием» по творчеству российского артиста Александра Медведева, более известного как Шура, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно после публикации певца на своей странице в социальной сети фотографии страницы книги с текстом песни «Твори добро». Из подписи под фотографией интернет-пользователи узнали, что стихи известного «хита» скандального исполнителя вошли в учебную программу Казахстана для выпускников начальной школы.

«Это учебник по предмету «Самопознание» для четвертого класса в Казахстане #творидобро», - написал артист.

ННПООЦ «Бобек» пояснили, что размещение стиха в завершающем этапе одного из уроков было принято в связи с «позитивным звучанием» и «добрым посылом» песни, которую, по мнению составителей учебника, детям очень понравится спеть коллективно.

В ответ Шура поблагодарил издательство за включение стиха в рубрику «от сердца к сердцу» школьного предмета и заявил, что не претендует на звание на Пушкина, Крылова и других великих поэтов.

Кстати, также Шура отметил, что женщина, указанная в качестве автора стиха не имеет к песне «Твори добро» никакого отношения. Артист заявил, что Елена Ярмоленко однажды включила в одно из своих произведений несколько строчек из указанной песни и, возможно, авторы учебника просто не проверили информацию перед указанием авторства.

Отметим, песня «Твори добро» была написана Александром Медведевым во время борьбы с онкологией.

Екатерина Цой



