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Twitter оградили от политической рекламы

Соцсети

Правила соцсети уже вступили в силу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».

В пятницу, 22 ноября, популярная соцсеть Twitter запретила публиковать пользователям политическую рекламу. Такое решение было принято еще в конце октября.

Под политической рекламой понимают все публикации, агитирующие за партию или кандидата, а также сообщения о судебном решении или действии кандидата или партии. Журналистам разрешается об этом писать, но без агитации.

Елена Миронова

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