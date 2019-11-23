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Twitter оградили от политической рекламы
Правила соцсети уже вступили в силу, сообщает DEITA.RU со
ссылкой на «Невские новости».
В пятницу, 22 ноября, популярная соцсеть Twitter запретила публиковать пользователям политическую рекламу. Такое решение было принято еще в конце октября.
Под политической рекламой понимают все публикации, агитирующие за партию или кандидата, а также сообщения о судебном решении или действии кандидата или партии. Журналистам разрешается об этом писать, но без агитации.
Елена Миронова
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