«Ты идиот клинический» — «Учитель года» обматерил школьника

Педагог, которому было присвоено гордое звание «Учитель года» обматерил одиннадцатиклассника в Ростовской области, сообщает DEITA.RU.

На открытый урок в школу вблизи города Шахты пришла депутат местного Заксобрания Екатерина Стенякина. Один из учеников 11-го класса со значком КПРФ вступил в спор с гостьей, и если этот день закончился относительно благополучно, то следующий запомнится надолго.

«Учитель года» решил, что подобное поведение недопустимо и назвал ученика клиническим идиотом. Он отметил, что депутат очень помогает учебному заведению. В качестве примера было приведено приобретение мебели.

Как пишет РИА ФАН, если бы голос учителя не записали на диктофон, то, возможно, данная история так и осталась бы «за кадром».

На данный момент учитель уже принес свои изменения и ребенку, и его родителям.

Екатерина Брязгунова