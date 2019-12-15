Новости
Прибавку к пенсии могут получить такие пенсионеры
15 Декабрь 2019, 05:30
Сотни машин застряли в пробках на российской границе
15 Декабрь 2019, 04:30
«Ты идиот клинический» — «Учитель года» обматерил школьника
15 Декабрь 2019, 03:30
Аномальная погода удивит россиян зимой
15 Декабрь 2019, 02:30
Роспотребнадзор сказал, какой алкоголь брать запрещено
15 Декабрь 2019, 01:30
«Куда едете?» — верный ответ на каверзный вопрос ГИБДД
15 Декабрь 2019, 00:32
Путин внес законопроект, касающийся всех городов
14 Декабрь 2019, 23:30
Шутки Зеленского могут обернуться трагедией
14 Декабрь 2019, 22:25
«Ты идиот клинический» — «Учитель года» обматерил школьника
Педагог, которому было присвоено гордое звание «Учитель года» обматерил одиннадцатиклассника в Ростовской области, сообщает DEITA.RU.
На открытый урок в школу вблизи города Шахты пришла депутат местного Заксобрания Екатерина Стенякина. Один из учеников 11-го класса со значком КПРФ вступил в спор с гостьей, и если этот день закончился относительно благополучно, то следующий запомнится надолго.
«Учитель года» решил, что подобное поведение недопустимо и назвал ученика клиническим идиотом. Он отметил, что депутат очень помогает учебному заведению. В качестве примера было приведено приобретение мебели.
Как пишет РИА ФАН, если бы голос учителя не записали на диктофон, то, возможно, данная история так и осталась бы «за кадром».
На данный момент учитель уже принес свои изменения и ребенку, и его родителям.
Екатерина Брязгунова