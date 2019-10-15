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«Ты не поверишь» — раскрыт размер пенсии российской звезды
Известный артист российской эстрады Борис Моисеев каждый месяц получает пенсию в размере пятидесяти тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил концертный продюсер Бориса Моисеева Сергей Лавров во время телепередачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.
По словам Сергея Лаврова, пятьдесят тысяч — это небольшие деньги.
Ранее прошла информация о том, что Светлана Светличная и Алла Пугачева в сравнении с простыми россиянами получают приличную пенсию, пятьдесят и сорок семь тысяч соответственно.
Стоит отметить, что средняя пенсия в России сегодня едва ли превышает 14 тысяч рублей. Однако, как думает большинство граждан, нынешнему поколению этого тоже не видать. При официальной зарплате в 25–30 тысяч рублей «пенсионный калькулятор», доступный в интернете для каждого, показывает размер будущей пенсии от девяти до десяти тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова