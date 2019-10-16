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«Ты у меня не первый»: Минздрав оценил развратность россиян
Эксперты подсчитали среднестатистическое количество половых партнеров россиян до вступления в официальный брак. Об этом сообщает DEITA.RU.
В Минздраве России заявили, что одна представительница прекрасной половины россиян в среднем «контактирует» с одним-двумя половыми партнерами до получения официального статуса жены. Мужчины же перед вступлением в брак приводят в свою постель от шести до восьми партнеров.
Главный специалист по репродукции Олег Аполихин напомним, что частая смена партнеров приводит к распространению в обществе различных венерических заболеваний и инфекций. Что, в свою очередь, является причиной мужской дисфункции, проблем с органами малого таза у женщин, раннего бесплодия у россиян и, как следствие, плохим демографическими показателями в стране.
Также эксперты уточнили, что заражение половыми инфекция родителей негативно сказывается на здоровье будущего поколения граждан.
В Минздраве оценили уровень прелюбодеяния россиян - от «первых постельных утех» до вступления в официальные, признанные государством, отношения в среднем проходит десять лет.
Екатерина Цой