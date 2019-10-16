«Ты у меня не первый»: Минздрав оценил развратность россиян

Эксперты подсчитали среднестатистическое количество половых партнеров россиян до вступления в официальный брак. Об этом сообщает DEITA.RU.

В Минздраве России заявили, что одна представительница прекрасной половины россиян в среднем «контактирует» с одним-двумя половыми партнерами до получения официального статуса жены. Мужчины же перед вступлением в брак приводят в свою постель от шести до восьми партнеров.

Главный специалист по репродукции Олег Аполихин напомним, что частая смена партнеров приводит к распространению в обществе различных венерических заболеваний и инфекций. Что, в свою очередь, является причиной мужской дисфункции, проблем с органами малого таза у женщин, раннего бесплодия у россиян и, как следствие, плохим демографическими показателями в стране.

Также эксперты уточнили, что заражение половыми инфекция родителей негативно сказывается на здоровье будущего поколения граждан.

В Минздраве оценили уровень прелюбодеяния россиян - от «первых постельных утех» до вступления в официальные, признанные государством, отношения в среднем проходит десять лет.

Екатерина Цой