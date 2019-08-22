Иностранные лекарства, так необходимые тяжелобольным, будут ввозить в Россию через государственные закупки, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект разрабатывается при поддержке специалистов Минздрава России.

По словам руководителя Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского, при серьезных заболеваниях, которыми страдают некоторые граждане, государство должно заботиться о том, каким образом приобрести необходимые препараты. Эта забота не должна ложиться на плечи граждан.

Кроме того, в рамках проекта закона можно будет осуществлять регистрацию некоторых психотропных препаратов прямо на российской границе. Речь идет о четырех, самых необходимых, лекарствах — медозалама, фенобарбитала, клобазама и диазепама.

Екатерина Брязгунова