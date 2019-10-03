Тяжелобольных спасает санитарная авиация Приморья

За девять месяцев 2019 года вертолеты медицинской авиации Приморья транспортировали в краевые учреждения 140 тяжелобольных приморцев, сообщает DEITA.RU. Больных доставляли в перинатальный центр, детские поликлиники и многие другие медучреждения.

В профильном краевом департаменте рассказали, что два вертолета налетали около 430 часов. За девять месяцев 2019 года с самых дальних территорий региона доставили 140 приморцев. Кроме этого, специалисты краевого центра медицины катастроф вылетали на места 11 раз, где проводили консультации пациентам, которых невозможно перевести в столицу региона. Также они на местах проводили операции по спасению людей, рассказал руководитель центра Александр Партин.

За последний месяц вертолеты эвакуировали 23 пациента. Последний раз вылет был совершен в Находку, где 39-летней женщине понадобилась срочная медицинская помощь по направлению гематологии. В итоге ее перевезли в тысячекоечную больницу во Владивостоке.

По словам руководителя центра, вертолеты совершают перелеты, как и в самые отдаленные северные места региона, так и в южном направлении до Находки. Пациенты оттуда поступают в краевые больницы для взрослых и детей, ожоговые отделения, перинатальный центр и другие медучреждения.

Как отметили в краевом департаменте здравоохранения, возможности санитарной авиации приблизили медицинскую помощь для сельских жителей в самых отдаленных местах края. Она позволяет оперативно транспортировать тяжелобольных людей в медицинские учреждения третьего звена.

«Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Высокая скорость увеличивает шансы на сохранение трудоспособности человека, а в некоторых случаях и спасти жизнь», - отметил врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко.

Отметим, что санитарная авиация в регионе появилась и продолжает работать в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

Иван Юрьев