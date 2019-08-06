На одном из пляжей приморского города Находки произошел несчастный случай, сообщает DEITA.RU. Мужчина прыгнул с установленной вышки и сломал себе шею.

Как пишет паблик newsbox24.tv, место, где установлена конструкция, не позволяет совершать акробатические маневры, а все из-за того, что там слишком мелко. Мужчина спрыгнул головой вниз и сильно ударился. В результате он сломал себе шею.

Отдыхающие отмечают, что после несчастного случая на вышку посадили охранника и повесили табличку, сообщающую о том, что прыжки с нее запрещены.

Напомним, что в Приморье наступил пляжный сезон. Люди со всего Дальнего Востока потянулись на берег Японского моря. Из-за большого наплыва людей пляжи переполнены, а местные жители жалуются на обилие мусора, который остается от граждан.

Екатерина Брязгунова



