Из-за паводка в регионе уже введен режим ЧС, сообщает DEITA.RU.



Хабаровский главк МЧС России сообщил информацию о паводке в Хабаровском крае. В результате подъема уровня воды в Амуре подтопленными оказались почти 1,2 тысячи дач в регионе.

Из-за большой воды в Хабаровском крае введен режим ЧС. Вода начала подниматься и в самом Хабаровске. Пока отмечают единичные случаи подтоплений: на улицах Вилюйской и Богачева.

Спасатели предупреждают: улучшения погоды не ожидается. Дожди еще придут в регион, так что подтопить может и большее количество домов.

Елена Миронова