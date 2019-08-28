Затяжные осадки выгоняют людей из привычных мест проживания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Почти 700 тысяч человек были эвакуированы в разных районах Японии из-за непрекращающихся уже несколько дней ливней. Людей, вынужденных покинуть свои дома, размещают в специально оборудованных местах временного пребывания, где для них уже подготовлены тёплые вещи, еда и медикаменты.

Однако, японские метеорологи говорят, что стихия ещё не выдохлась, поэтому в ближайшее время на страну должны выпасть ещё 500 миллиметров осадков. По этой причине количество эвакуированных людей будет только увеличиваться.

Ситуация осложняется ещё и тем, что многие населённые пункты постепенно изолируются от основных транспортных магистралей разливающимися реками и озёрами, объекты инфраструктуры смываются огромными потоками воды.

Схожие явления наблюдаются в данный момент и в Приморском крае. Трассы между городами смываются выходящими из берегов реками, а ливнёвые системы не справляются с объёмами дождевой воды.

Синоптики обещают прекращение осадков лишь ближе к выходным дням.

Дмитрий Шевченко