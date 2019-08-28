Тысячи человек эвакуируют из-за ливней
Затяжные осадки выгоняют людей из привычных мест проживания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.
Почти 700 тысяч человек были эвакуированы в разных районах Японии из-за непрекращающихся уже несколько дней ливней. Людей, вынужденных покинуть свои дома, размещают в специально оборудованных местах временного пребывания, где для них уже подготовлены тёплые вещи, еда и медикаменты.
Однако, японские метеорологи говорят, что стихия ещё не выдохлась, поэтому в ближайшее время на страну должны выпасть ещё 500 миллиметров осадков. По этой причине количество эвакуированных людей будет только увеличиваться.
Ситуация осложняется ещё и тем, что многие населённые пункты постепенно изолируются от основных транспортных магистралей разливающимися реками и озёрами, объекты инфраструктуры смываются огромными потоками воды.
Схожие явления наблюдаются в данный момент и в Приморском крае. Трассы между городами смываются выходящими из берегов реками, а ливнёвые системы не справляются с объёмами дождевой воды.
Синоптики обещают прекращение осадков лишь ближе к выходным дням.
Дмитрий Шевченко