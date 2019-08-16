Тайфун «Кроса» задержал в аэропорту Кансай в японском городе Осаке 1,7 тысячи граждан разных стран, информирует DEITA.RU. Об этом пишет интернет-издание Kyodo.

Из-за буйства стихии в ночь с четверга, 15 августа, на пятницу администрация аэропорта отменила порядка 250 рейсов. Все пассажиры, которые должны были вылететь, остались в здании воздушной гавани. Всего их насчитывалось свыше 1,7 тысячи человек.

Администрация аэропорта на безвозмездной основе снабдила всех людей, которым это было необходимо, питьевой водой и спальниками. Несмотря на такой жест щедрости, значительная часть пассажиров расположилась на полу.

На данный момент все вылеты и прилеты проходят в штатном режиме.

Напомним, мощный тайфун «Кроса» обрушился не только на юго-западные районы Японии, но и на российский Приморский край.

Екатерина Брязгунова