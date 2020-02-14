Тысячи человек остались без тепла и горячей воды в Хабаровском крае

Около 4,5 тысячи человек остались без горячей воды и отопления в пригороде Хабаровска, сообщает ИА DEITA.RU.

Как передает «Российская газета», замерзают без отопления и горячей воды жители трех сел – Скворцово, Восточное и Мирное. Также без важных ресурсов остались местные школы, больницы, и другие важные объекты инфраструктуры.

Причиной такого коллапса стал грузовик, который съехал ночью с трассы – он сбил важную конструкцию между Мирным и Горького, фактически лишив людей тепла.

В районной администрации отмечают, что сейчас прорванные трубы заваривают – на данном участке активно ведется ремонт – силами бригады в 30 человек. К концу дня планируется вернуть тепло в дома сельчан.

Отметим, что сейчас в пригороде Хабаровска довольно морозно – температуры не экстремальные, однако, без отопления придется очень сложно – по данным «Гисметео», температура составляет -7…-9 градусов.

Напомним, что похожая ситуация ранее произошла в селах Верхнебуреинского района Хабаровского края – там произошла поломка на электроподстанции. Около 350 жилых домов, детсад, школа и жд-станция оказались обесточены. Только отдельная котельная в одном из сел помогла населению не остаться замерзать. Также, совсем недавно из-за прорыва на водоводе в другом селе Хабаровского к рая, Богородском, также была введена чрезвычайная ситуация.