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Тысячи евро на поездку: украинцы возмущены поведением Зеленского
Глава государства позволил себе огромные траты ради
комфорта, пока страна находится в тяжелом положении, сообщает DEITA.RU.
Украинцы возмутились шикарным отдыхом своего президента Владимира Зеленского. В СМИ просочилась информация о том, что украинский президент сейчас находится в Омане.
По некоторым данным, глава государства поселился в одном из самых шикарных отелей. Ночь там может обходится в несколько тысяч евро. Украинцы были возмущены таким размахом: страна в бедности, а президент шикует.
Пресс-служба не стала отрицать факт визита Зеленского в Оман и догадки о стоимости номера. Однако граждан попытались успокоить: президент не на отдыхе, а на работе. В Омане пройдут важные переговоры.
Елена Миронова