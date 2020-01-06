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6 Декабрь 2019, 18:15

Тысячи евро на поездку: украинцы возмущены поведением Зеленского

Зеленский

Глава государства позволил себе огромные траты ради комфорта, пока страна находится в тяжелом положении, сообщает DEITA.RU.

Украинцы возмутились шикарным отдыхом своего президента Владимира Зеленского. В СМИ просочилась информация о том, что украинский президент сейчас находится в Омане.

По некоторым данным, глава государства поселился в одном из самых шикарных отелей. Ночь там может обходится в несколько тысяч евро. Украинцы были возмущены таким размахом: страна в бедности, а президент шикует.

Пресс-служба не стала отрицать факт визита Зеленского в Оман и догадки о стоимости номера. Однако граждан попытались успокоить: президент не на отдыхе, а на работе. В Омане пройдут важные переговоры.

Елена Миронова

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