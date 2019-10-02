Тысячи гаишников попали под сокращения

Госавтоинспекция существенно поредеет после массовых сокращений по приказу Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации, опубликованной на официальном правовом ресурсе, в ближайшее время во всех регионах страны произойдет массовое сокращение на две тысячи штатных единиц ГИБДД.

Например, в Приморском крае списочная численность сотрудников ГАИ сократится на семьдесят три вакантных места, в Свердловской области - на сто семьдесят пять, в Татарстане - на сорок семь. Сокращения не коснутся лишь столичных и севастопольских полицейских.

Отметим, что решение о сокращении штатных единиц принято Министерством в связи с большим количеством «зависнувших» вакансий начальников подразделений в региональных Госавтоинспекциях.

Екатерина Цой