Тысячи гаишников попали под сокращения

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Госавтоинспекция существенно поредеет после массовых сокращений по приказу Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно информации, опубликованной на официальном правовом ресурсе, в ближайшее время во всех регионах страны произойдет массовое сокращение на две тысячи штатных единиц ГИБДД.

Например, в Приморском крае списочная численность сотрудников ГАИ сократится на семьдесят три вакантных места, в Свердловской области - на сто семьдесят пять, в Татарстане - на сорок семь. Сокращения не коснутся лишь столичных и севастопольских полицейских.       

Отметим, что решение о сокращении штатных единиц принято Министерством  в связи с большим количеством «зависнувших» вакансий начальников подразделений в региональных Госавтоинспекциях.

Екатерина Цой

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