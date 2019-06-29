Москвич нашел на улице столицы тысячи пластиковых карт Сбербанка, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Лайф.

По словам местного жителя, карты являются настоящими. Все личные данные держателей пластиковых карт размещены на своих местах. Речь идет о номере карты, фамилии и имени владельца, CVV-код и сроке действия.

Отмечается, что к моменту обнаружения карт некоторые коробки были уже вскрыты, поэтому не исключено, что часть карт растащили.

Как позднее удалось выяснить, банковские карты потерял курьеры «Почты России», которые должны были передать карты в кредитные организации.

Екатерина Брязгунова