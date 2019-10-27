Тысячи людей эвакуированы из-за мощного тайфуна

Тайфун «Хагибис» развернулся в полную силу ещё полмесяца назад, однако жители Японии до сих пор находятся в эвакуации, сообщает DEITA.RU.

Масштабы эвакуации огромны - до сих пор эвакуировано порядка четырёх с половиной тысяч человек. Они пребывают в специализированных центрах по сей день, хотя тайфун бушевал вечером в субботу, 12 октября.

Специалисты в сфере метеорологии уже назвали «Хагибис» самым мощным тайфуном за минувшие шестьдесят лет, как сообщают «Известия». Несмотря на то, что о приближении стихии местных жителей оповестили ещё утром в субботу, жертв избежать не удалось. 84 жителя Японии погибло, без вести пропавшими объявлено ещё десять человек.

Ущерб аграрной и рыболовной отрасли острова оценивается более чем в девятьсот миллионов долларов. Порядка 77 тысяч жилых строений разрушено стихией.

Стоит отметить, что в Приморском крае также прошли осадки, в столице региона в виде дождя. Кроме того, разгул стихии в крае прогнозируют в ночь на 29 октября.

Софья Корф