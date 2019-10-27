telegr wh call

Новости

Тысячи людей эвакуированы из-за мощного тайфуна

27 Октябрь 2019, 21:35

Участок скоростной трассы откроют в этом году

27 Октябрь 2019, 20:37

Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 ноября

27 Октябрь 2019, 19:58

Известно, как зарабатывать полмиллиона ежемесячно в столице

27 Октябрь 2019, 19:29

Неприятный сюрприз приготовили власти охотникам

27 Октябрь 2019, 18:59

Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой

27 Октябрь 2019, 18:25

Фото: мощное ДТП раскидало авто по трассе

27 Октябрь 2019, 17:59

ГИБДД требует записывать разговоры с инспектором

27 Октябрь 2019, 17:28

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Тысячи людей эвакуированы из-за мощного тайфуна

тайфун

Тайфун «Хагибис» развернулся в полную силу ещё полмесяца назад, однако жители Японии до сих пор находятся в эвакуации, сообщает DEITA.RU.

Масштабы эвакуации огромны - до сих пор эвакуировано порядка четырёх с половиной тысяч человек. Они пребывают в специализированных центрах по сей день, хотя тайфун бушевал вечером в субботу, 12 октября.

Специалисты в сфере метеорологии уже назвали «Хагибис» самым мощным тайфуном за минувшие шестьдесят лет, как сообщают «Известия». Несмотря на то, что о приближении стихии местных жителей оповестили ещё утром в субботу, жертв избежать не удалось. 84 жителя Японии погибло, без вести пропавшими объявлено ещё десять человек.

Ущерб аграрной и рыболовной отрасли острова оценивается более чем в девятьсот миллионов долларов. Порядка 77 тысяч жилых строений разрушено стихией.

Стоит отметить, что в Приморском крае также прошли осадки, в столице региона в виде дождя. Кроме того, разгул стихии в крае прогнозируют в ночь на 29 октября.

Софья Корф

Читайте также:

«Жуликов тьма»: Японские автомобили лучше пока не покупать

Мощный тайфун прошел Японию и обрушился на Дальний Восток

Япония считает жертвы после мощнейшего тайфуна

Популярное

Штраф для водителей увеличат в три раза с 1 ноября

Дату первого снегопада в столице назвали синоптики

Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой

Лукашенко отказался считать Великую Отечественную «нашей войной»
Загрузка...
Загрузка...