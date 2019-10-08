Тысячи мигрантов ожидаются в России – Путин дал разрешение

Минэкономразвития расписался в беспомощности: России для поддержания экономики нужны трудовые мигранты, сообщает DEITA.RU.



В проекте бюджета РФ на 2020 и плановые 2021-22 года содержатся и прогнозы по демографии. Естественный прирост населения не будет большим. Увеличивать числинность населения будет возможно за счет мигрантов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Чтобы мигрантов в Россию прибывало больше, 2 октября вступили в силуу поправки в закон. Они касаются только высококвалифицированных работников из-за границы. Теперь для получения российского гражданства им достаточно проработать в России один год вместо трех.

Кроме того, по запросу властей Минтруд внес корректировки в список профессий, которые помогут мигрантам получить гражданство РФ. Раньше в нем было порядка 70 специальностей, а теперь около 130. Там есть такие профессии, как врач узкой специальности (онколог, реаниматолог, хирург и тд), рыбак, зоотехник, технолог пищевой промышленности и слесарь.

Самое интересное, что удалось обнаружить в перечне специальностей, которые дадут гарантию мигранту на получение российского гражданства – это специальности, работников по которым достаточно и среди российских граждан: корреспондент, редактор и ведущий.

Елена Миронова