Что происходит с пенсиями, и почему выплаты не увеличатся до обещанного уровня, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную прессу».

Новый механизм индексации пенсий призван повысить их размер над уровнем инфляции, говорит зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Не на уровень инфляции, как было с 1 февраля, а сверх того: на 7,05 процента.

С января 2020 года россиянам пообещали повысить пенсии на 6,6%, а пенсии инвалидов, участников ВОВ и их индексируют с 1 апреля. В следующем году их индексация будет на уровне 3,9%.

По словам независимого эксперта по социальной политике, доктора экономических наук Андрея Гудкова, президент РФ обещал, что пенсии вырастут на тысячу, но выходит меньше. Поскольку для того, чтобы доплатить пенсионерам тысячу рублей, требуется индексация на 7−8% вместо шести. А увеличение социальных пенсий на четыре процента – это даже не повышение, а компенсация инфляции.

Почему деньги не выделяются и почему тема пенсий на прямой линии так и не прозвучала, эксперт сказать не смог – он и сам задается этим вопросом. Финансовые резервы страна копит с нефти и газа, так что дела идут хорошо: резерв сегодня – порядка полутриллиона долларов. Также деньги, полученные при повышении НДС, собираются на пенсии. Только, добавляет эксперт, они туда так и не приходят. Можно предположить, что и повышение пенсионного возраста точно так же сумму выплат не увеличит, и это были только слова. К тому же, власти не понимают толком, какую пенсионную систему пытаются построить. В Германии система проста, отлажена, и работает без сбоев, у нас же этот вопрос запутан неимоверно.

Анастасия Туркова