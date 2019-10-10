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Тысячи незаконных сим-карт изъяли в сентябре

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Тысячи незаконных сим-карт изъяли в сентябре

Телефон

В сентябре изъято из незаконной реализации около 4,8 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи, сообщает DEITA.RU по материалам Роскомнадзора.

Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. В сентябре проведено 179 контрольных мероприятий  по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (42) и Северо-Кавказского (41) федеральных округов.

По итогам проведенных мероприятий изъято около 4,8 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт.  Из них 1 880 SIM-карт принадлежали ПАО «ВымпелКом», 1 788 – ПАО «МегаФон», 753 – ПАО «МТС», 261 – ООО «Т2 Мобайл» и 93 – другим операторам связи. Большая часть SIM-карт (более 2,4 тыс.) изъята в ходе рейда, прошедшего в конце сентября на юго-западе Москвы.

В целом в отношении нарушителей составлено 89 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в августе выявлено 43 признака нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

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