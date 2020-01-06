Тысячи преступников разыскивает Интерпол за криминал в России

Порядка трех тысяч международных преступников разыскивает Интерпол за криминал, совершенный на территории России, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно из опубликованного на официальном сайте МВД РФ сообщения, касаемого розыска особо опасных преступников международного масштаба.

В министерстве заявили, что информация об указанных преступных лицах находится в базе Интерпола и насчитывает около трех тысяч «карточек», помеченных красным. Таким маркером обозначаются крайне опасные злоумышленники.

Отмечается, что за минувший год российские правоохранители инициировали внесение в базу Международной базы уголовной полиции более четырех сот новых досье. Это личности подлежат экстренному задержанию и выдаче властям той страны, где были совершены преступления.

Екатерина Цой