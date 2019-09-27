Тысячи приморцев протестуют против сокращений

Около пяти тысяч сотрудников приморского вертолетного завода выйдут на митинг, сообщает DEITA.RU.

На площади у заводоуправления авиационной компании «Прогресс» в городе Арсеньев 7 октября пройдет согласованная акция протеста. Количество участников организаторы митинга запланировали до 5 тысяч человек.

Протестовать арсеньевские авиастроители намерены против сокращений рабочих мест. По данным Федерации профсоюзов Приморского края, до конца 2019 года в «Прогрессе» сократят места 220 работников. Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Сокращение это – не разовое, а ставшее тенденцией. Если на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то на январь 2019 года – уже 5945 человек. Всего же, по данным профсоюзов, к 1 января 2020 года штатная численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года – до 4792 человек.

Ранее DEITA.RU прокомментировал управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Юрий Денисенко, чтона заводе нет никаких сокращений. «На заводе идет плановая оптимизация производственной деятельности предприятия, такие мероприятия у нас проводятся ежегодно. В том году мы оптимизировали большое количество людей в связи с реорганизацией производства и внедрением технологических процессов. Но мы ни одного специалиста не сократили», - сказал Юрий Денисенко.

По его словам, с предприятия ушли люди пенсионного возраста и те, кто временно наняты на работу. Он добавил, что в этом году происходит то же самое. «Никаких сокращений я подтвердить не могу. Люди увольняются по соглашению сторон и по разнообразным пенсионным программам», - заявил руководитель авиационного завода.

Как рассказал профсоюзному изданию «Солидарность» заместитель председателя профсоюзного комитета завода Олег Неплюев, по его мнению, такая «оптимизация» нужна предприятию для искусственного повышения производительности труда. Мол, в крупных компаниях Airbus и Boeing она выше раза в два, чем на «Прогрессе». Но вместо того, чтобы внедрять прогрессивное оборудование, обучать персонал, вводить новые техпроцессы – в компании пошли простым путем сокращений и вывода людей в аутсорсинг.

К такому выводу в профсоюзной организации пришли потому, что объем работы практически не меняется. К тому же, в прошлом году были выведены в аутсорсинг уборщики и столовая. И если на заводах холдинга в других городах, в Казани и Ростове-на-Дону, это никак не повлияло на качество оказываемых услуг, потому что это города-миллионники, то в небольшом Арсеньеве такая процедура, по сути, убила и уборку, и систему питания на предприятии.

«У нас в Приморском крае только одна компания, которая может это делать, и то она числится во Владивостоке. Она к нам приехала, набрала какой-то штат по окрестным деревням, без трудовых книжек, без договоров. Уборщицам зарплату по три месяца не платят. Некоторые из них – наши бывшие члены профсоюза, они к нам приходят, мы им помогаем», – рассказал «Солидарности» Олег Неплюев.

Планируется, что в ходе митинга, кроме вопроса сокращения работников и загрузки предприятия профсоюзная организация на митинге поднимет вопрос сохранения районного коэффициента. Власти намерены его снизить для работников краевых бюджетных организаций с 1,3 до 1,2, а профсоюзы выступают категорически против.

Дмитрий Санников