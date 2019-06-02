По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора в медицинские организации края уже обратилось 2246 пострадавших от укусов клещей, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что территория Приморского края является природным очагом инфекций, передающимися клещами. Территория Арсеньевского городского округа также отнесена к эндемичной территории по клещевому энцефалиту. Активность клещей в Приморском крае и возможность передачи клещевого энцефалита составляет в среднем 210 дней. В Арсеньеве первые случаи присасывания клещей в этом году зарегистрированы во второй декаде марта.

По информации Роспотребнадзора, в 2018 году наиболее высокие уровни заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом регистрировались в Кавалеровском, Анучинском, Пожарском районах, в Дальнереченском городском округе. Ежегодно в крае регистрируются летальные случаи от клещевого энцефалита (средний показатель летальности составляет - 7,5%).

В медицинские организации края в 2019 году обратилось 2246 пострадавших от укусов клещей. В 267 клещах, снятых с жителей края в этом году, обнаружены возбудители инфекций, передающихся клещами (18% от исследованных клещей), в том числе: антиген вируса КВЭ обнаружен в 11 клещах (0,7 %), снятых с жителей: г. Владивостока (присасывание клещей: лесной район о. Русский, Надеждинский район), Артёмовского ГО, Находкинского ГО, Спасского ГО, Октябрьского, Кировского, Чугуевского, Ханкайского районов); боррелии обнаружены в 154 клещах (10,3%), эрлихии - в 5 клещах (0,3%); анаплазмы - в 12 клещах (0,8%)





В муниципалитетах края защищают приморцев от клещей с помощью специальных обработок территории. Как сообщили в администрации города, в Дальнегорском городском округе завершена ежегодная сезонная акарицидная обработка. Дальнегорский округ – эндемичный район по клещевому энцефалиту. Чтобы защитить жителей от такой неприятности, проводятся ежегодные акарицидные обработки. В процедуре электронного аукциона победила предприниматель из Кавалерово, с ней и был заключен муниципальный контракт. Обработаны от клещей территории образовательных учреждений, парков и скверов городского округа.

Дмитрий Санников