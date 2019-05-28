Более 153 предложений в изменение российского законодательства за пять лет подготовил Уполномоченный по правам предпринимателям Приморья Марина Шемилина, сообщает DEITA.RU. Об этом она рассказала во время пресс-конференции, прошедшей в администрации Приморья в понедельник, 27 мая.

По ее словам, за пять лет работы была сформирована команда, которая наладила конструктивный диалог между бизнес-сообществом и органами власти. На сегодня предприниматели имеют возможности для защиты своих прав.

«За время нашей работы были спасены сотни бизнесов, сохранены тысячи рабочих мест. Однако ключевой задачей создания нашего института было решение системных проблем, и для решения этой части мы уделяем много внимания в работе с законодательством», - рассказала на пресс-конференции Марина Шемилина.

За время работы уполномоченного органа в федеральное, региональное и муниципальное законодательства было предоставлено 153 предложений. Одним из примеров был приведен момент с наложением моратория на статью КоАП о тахографах, которые должными были быть установлены на грузовые автомобили, при этом самих технических средств в продаже еще не было.

По словам уполномоченного, есть достаточное количество дел, которыми гордится уполномоченный орган по защите прав предпринимателей. Во время пресс-конференции она озвучила несколько успешных примеров, к которым отнесла открытие детского центра «Чайка», сохранение за предпринимателем права на работу на муниципальной земле, где трудилось большое количество людей,

Иван Крышан