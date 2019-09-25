telegr wh call

Новости

Приставы смогут вламываться в квартиры граждан

25 Сентябрь 2019, 16:15

«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ

25 Сентябрь 2019, 16:00

У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах

25 Сентябрь 2019, 15:48

Покинуть место ДТП можно в одном случае

25 Сентябрь 2019, 15:45

В Приморье реализуется программа «100 дворов»

25 Сентябрь 2019, 15:33

Россиянам могут запретить уезжать и работать в США

25 Сентябрь 2019, 15:30

Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования

25 Сентябрь 2019, 15:15

На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина

25 Сентябрь 2019, 15:10

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Тысячи россиян могут лишиться работы до конца сентября

25 Сентябрь 2019, 12:30

рабочие, сварка, работа

Гражданам придётся искать новые места работы, сообщает DEITA.RU.

Росстат огласил данные, согласно которым уже в течение последней недели сентября со своим нынешним местом работы могут расстаться около 51 тысяч россиян по всей стране.

Причиной таких массовых увольнений, по данным ведомства, могут стать сокращения на предприятиях и фирмах, а также их полная ликвидация или банкротство.

При этом, указывается, что данная информацию была получена Росстатом от самих руководителей бизнеса со свей территории России.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что масштабы данного явления в действительности могут оказаться ещё больше, ведь в данной статистике не отражён процент людей, которым предлагают уволиться по собственному желанию.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Пенсионный возраст в России понизят

Транспортный налог подорожал

Дорожный призрак Приморья снова не сдадут вовремя

Популярное

Синоптики сказали, что произойдет после тайфуна

Региональная трасса блокирована в обе стороны

Масло России официально приравнено к яду

Дорожный призрак Приморья снова не сдадут вовремя
‡агрузка...
Загрузка...