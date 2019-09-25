Тысячи россиян могут лишиться работы до конца сентября

Гражданам придётся искать новые места работы, сообщает DEITA.RU.

Росстат огласил данные, согласно которым уже в течение последней недели сентября со своим нынешним местом работы могут расстаться около 51 тысяч россиян по всей стране.

Причиной таких массовых увольнений, по данным ведомства, могут стать сокращения на предприятиях и фирмах, а также их полная ликвидация или банкротство.

При этом, указывается, что данная информацию была получена Росстатом от самих руководителей бизнеса со свей территории России.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что масштабы данного явления в действительности могут оказаться ещё больше, ведь в данной статистике не отражён процент людей, которым предлагают уволиться по собственному желанию.

Дмитрий Шевченко