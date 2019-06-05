Из-за отмены роуминга в России цены на сотовую связь выросли, сообщает DEITA.RU.



За последние полгода в России подорожал минимальный пакетный тариф на услуги сотовой связи. Рост в среднем составил 3%.

Как удалось выяснить аналитикам Content Review, на скачок цен за связь повлияло несколько факторов. Во-первых, рост НДС с января 2019 года. Во-вторых в большей мере на стоимость услуг повлияла отмена роуминга по России.

С зимы стоимость услуг выросла на 3%. Если в ноябре цены были на уровне 255 рублей за минимальный тариф, то теперь они начинаются от 262 рублей. «Коммерсантъ» также отмечает, что операторы прекратили ценовые войны и увеличили стоимость своих тарифов.

Дороже всего стало пользоваться услугами связи на Северном Кавказе (рост цен на тарифы составил 8%), на Урале (рост - 5%) и Сибирском ФО (рост 3). Меньше всего рост цен заметили дальневосточники - всего 1%.

При этом, по данным аналитиков, в СКФО минимальный тариф стоит 320 рублей, в ДФО - 316, а в Сибири - 241 рубль. Если оценить стоимость услуг связи в зависимости от доходов населения, то доступнее всего сотовая связь в Москве, Югре, Ямале, Магадане и на Сахалине. Сложнее оплатить сотовые тарифы в Чечне и Ингушетии.

В декабре 2018 года Владимир Путин утвердил поправки в закон «О связи». Эти поправки запретили операторам взимать деньги за входящие звонки в других регионах.

Елена Миронова