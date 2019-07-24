Очередной законопроект о запрете продажи алкоголя в стране рассмотрит Госдума, сообщает DEITA.RU.



Депутат Шамсаил Саралиев внес в Госдуму проект закона, который ужесточает правила продажи алкоголя в стране. Как говорится в пояснительной записке, в России, для сохранения духовных ценностей и усиления защиты здоровья, необходимо дать регионам возможность повышать возраст покупателей алкоголя.

Если закон примут, то власти каждого российского региона смогут устанавливать не только время продажи алкоголя, но и повышать минимальный возраст покупателей. Предлагается запретить продавать алкогольную продукцию лицам младше 21 года.

Как считает сам автор инициативы, человек в 18 лет не может принять взвешенное решение об употреблении алкоголя. А вот с 21 года, по мнению медиков, выпивать уже можно.

Елена Миронова