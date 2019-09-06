Проект "Здоровье в порядке, спасибо зарядке!" набирает популярность в Сахалинской области, сообщает DEITA.RU.В здоровом теле – здоровый дух: более тысячи сахалинцев регулярно выходят на зарядку на свежем воздухе. Теперь каждое воскресенье для всех желающих сахалинцев начинается не с кофе. В 10:30, на площадке «Горного воздуха» проходят бесплатные занятия по общефизической подготовке.А каждый понедельник, с 6:30-7:30, в Южно-Сахалинске, на Венской 5 проходят зарядки. По средам и пятницам время тренировок немного отличается – с 6 до 7:30 утра.А в субботу на этой же площадке проходит общая физическая подготовка, на занятиях акцент делается на выносливость, быстроту и силу. А проходят они каждую субботу с 9:30-12:00. Попробовать в гиревом спорте можно каждую среду с 18:30-20:30. Зарядки также проходят каждую субботу с 9:30-10:30 на стадионе СОШ №3.

Кроме того, каждую субботу на «Горном воздухе» в 6 часов вечера проходит йога. А в воскресенье в 12 часов дня там идут бесплатные тренировки по маунтинбайку (горный велосипед).