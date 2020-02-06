Тысячи снарядов взорвутся в небе в День защитника Отечества

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Дальневосточные военные поделились планами

Более четырех тысяч боеприпасов и снарядов будут использованы военными Восточного военного округа 23 февраля, сообщает ИА DEITA.RU.

Военнослужащие обеспечат праздничным зрелищем жителей Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Белогорска, Читы, Улан-Удэ и Южно-Сахалинска. Заниматься фейерверками будут всего около тысячи человек, проходящих службу в рядах российской армии. И репетиции уже стартовали.

«Личный состав артиллерийских подразделений приступил к практическим тренировкам, в ходе которых будет достигнута слаженность действий номеров расчетов орудий в составе огневых взводов, а затем дивизионов», – рассказали в Министерстве обороны России.

Для создания запланированного результата будут использоваться 122-мм гаубицы Д-30 (их задачей станет шумовая поддержка зрелища) и салютные установки 2А30, 2А85.  Тренировки нужны в том числе для того, чтобы шумовые эффекты и взрывы фейерверочных зарядов были синхронными.

Жители Приморского края смогут увидеть салюты 23 февраля в 21:00 по местному времени.

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