Тысячи снарядов взорвутся в небе в День защитника Отечества

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Дальневосточные военные поделились планами
Более четырех тысяч боеприпасов и снарядов будут использованы военными Восточного военного округа 23 февраля, сообщает ИА DEITA.RU.
Военнослужащие обеспечат праздничным зрелищем жителей Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Белогорска, Читы, Улан-Удэ и Южно-Сахалинска. Заниматься фейерверками будут всего около тысячи человек, проходящих службу в рядах российской армии. И репетиции уже стартовали.
«Личный состав артиллерийских подразделений приступил к практическим тренировкам, в ходе которых будет достигнута слаженность действий номеров расчетов орудий в составе огневых взводов, а затем дивизионов», – рассказали в Министерстве обороны России.
Для создания запланированного результата будут использоваться 122-мм гаубицы Д-30 (их задачей станет шумовая поддержка зрелища) и салютные установки 2А30, 2А85. Тренировки нужны в том числе для того, чтобы шумовые эффекты и взрывы фейерверочных зарядов были синхронными.
Жители Приморского края смогут увидеть салюты 23 февраля в 21:00 по местному времени.