Тысячи столичных жителей лишатся электроэнергии во вторник

Во вторник, 17 сентября, часть жителей Владивостока останется без света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Как рассказали энергетики, плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера вторника. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.

Екатерина Цой



