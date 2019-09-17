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Тысячи столичных жителей лишатся электроэнергии во вторник
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Во вторник, 17 сентября, часть жителей Владивостока останется без света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Как рассказали энергетики, плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера вторника. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.
Екатерина Цой
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