Поздно вечером в субботу, 17 сентября, авария на сети электроснабжения оставила жителей Второй речки Владивостока без света, сообщает DEITA.RU.

По информации Единой диспетчерской службы города, свет отключили в 20 часов 54 минуты и включат не раньше, чем через пять часов, в два часа ночи. Под отключения попали пятьдесят адресов на шести улицах.

Так, без света до двух ночи будут сидеть жители домов 80, 82 и 84А на проспекте 100-летия Владивостоку, домов 9, 9А, 13, 17, 19 по Бородинской, домов 4, 6, 10, 10А, 12, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 28, 28А, 28Б, 28В, 32, по улице Давыдова, домов 3А, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В на Кутузова, домов 33, 35, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66 по Русской и один дом на Четвертой, это дом номер 20б.

Екатерина Брязгунова