Тысячи тонн нефтепродуктов попали в реку

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова лично проинспектирует место разлива топлива в Норильске, сообщает ИА DEITA.RU.

29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3. Изначально МЧС сообщало о том, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ врезалась машина, из-за чего на территории организации произошел разлив нефтепродуктов.



Однако затем представитель Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК») сообщил РБК, что резервуар дизельного топлива получил повреждения из-за внезапного проседания опор, в результате чего произошла утечка топлива. В это время за пределами хранилища проезжал автомобиль, который загорелся от соприкосновения с пролившимся топливом, рассказали в компании. Водитель в происшествии не пострадал.

По предварительным данным властей, также причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло стать проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшее в ручей и речку Амбарная.

По данным пресс-службы краевого агентства ГО и ЧС, в настоящее время откачены нефтепродукты из низменностей на прилегающей территории, идет выемка загрязнённого поверхностного грунта, с последующим вывозом на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием. В районе устья реки Амбарная установлены боновые заграждения, продолжается работа по сорбционному сбору нефтепродуктов.Из-за утечки в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.