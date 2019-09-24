Тысячи жителей столицы останутся без света и воды во вторник

Во вторник, 24 сентября, часть жителей Владивостока останется без света и воды, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Примводоканала рассказали, что отключение водоснабжения в связи с ремонтными работами запланированы сразу на двух городских улицах.

В домах по адресу: 100 лет Владивостока, 78, 80, 82, 84, 84а холодной и горячей воды не будет с девяти утра до семи вечера вторника. Жители улицы Толстого, 27, 35, 41, 41в, 43, 45 останутся без водоснабжения с девяти утра до пяти вечера того же дня.

На сайте МУПВ ВПЭС говорится, что плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера вторника. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.

Екатерина Цой



